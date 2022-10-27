В Перми школьница забеременела от молодого мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые люди познакомились еще год назад, вместе гоняли на электросамокатах. Ей 15 лет, ему – 23, но разница в возрасте влюбленных не смущала. Не переживала об этом и мама девочки, врач по специальности, когда в апреле взрослый друг дочери попросился пожить у них дома.

Парень сказал, что поругался со своими родителями. И женщина возражать не стала. Квартира двухкомнатная, мама с дочерью в ней вдвоем, места хватает. К тому же мать периодически на ночных дежурствах в больнице...

Друг дочери жил три недели, а потом съехал. А через два месяца у девочки начался токсикоз. В женской консультации сообщили, что срок беременности у нее 12 недель.

Информация о том, что имел место половой акт с девочкой, не достигшей 16 – летнего возраста, дошла до Следственного комитета. Возбудили уголовное дело. Несовершеннолетняя собирается рожать, парень сказал, что ее не бросит. Но есть одно Но: такие позиции не влекут юридических последствий к прекращению уголовного дела. Преступление совершено, и мужчина прекрасно знал, сколько лет его возлюбленной!

- Уголовное дело расследовалось по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16 – летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18 – летнего возраста», - рассказала следователь СО по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Пермскому краю Александра Юрьева. - Максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Но суд может освободить молодого человека от наказания, если, как сказано в примечании к статье, «лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Но в любом случае у обвиняемого будет судимость».

Пожениться пара не успела. Жених, ко всему прочему, потерял паспорт. Суд состоялся, приговор будущему папаше вынесен, и он вступил в законную силу - 360 часов обязательных работ.

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