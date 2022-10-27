В Перми сотрудницу салона связи наказали за разглашение данных звезд российского шоу-бизнеса

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Перми признали виновной сотрудницу салона сотовой связи за разглашение персональных данных клиентов. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Женщина, используя служебное положение, узнавала персональные данные популярных российских артистов и блогеров. Информацию о них она фотографировала, а потом отправляла своей знакомой в соцсетях.

Свою вину сотрудница салона свои признала. Ленинский районный суд Перми обязал ее выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

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