Губернатор Пермского края отчитался об очередной отправке мобилизованных резервистов

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал об очередной отправке мобилизованных резервистов в своем телеграм-канале. Он рассказал, что земляки продолжают направляться в учебные центры.

- Сегодня эшелон выехал в Елань. Всем парням перед отъездом выдали аптечки, обувь, термобелье, спальные мешки, коврики и продукты, - написал Махонин.

Он также подчеркнул, что теперь такие наборы выдают всем, кто отправляется в места боевого слаживания. А вот форму бойцы получат по прибытии в часть. Что касается другого необходимого снаряжения, то его, по словам губернатора, поставляют дополнительными отправками в учебные центры.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru