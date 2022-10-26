В Пермском крае ушла из жизни ветеран труда и отличник здравоохранения Мария Вильдеман

Марии Климентьевне было 85 лет. Фото: министерство здравоохранения Пермского края.

Мария Вильдеман всю свою жизнь посвятила лечению маленьких березниковцев. Окончив Березниковскую фельдшерско-акушерскую школу в 1955 году, ведущим преподавателем в которой был Евгений Вагнер, она поступила в Свердловский государственный мединститут на лечебно-профилактический факультет. В 1961 году вернулась в Березники и начала работать в качестве участкового врача-педиатра. А потом, больше 30 лет, Мария Вильдеман руководила детской городской больницей: 17 лет в качестве заместителя главного врача по поликлинической части и 13 лет главврачом, сообщает Business-class.

Мария Климентьевна была высококвалифицированным врачом-педиатром, физиотерапевтом и талантливым организатором. Ветеран труда и отличник здравоохранения. Она улучшала материально-техническую базу родной больницы, ремонтировала здания и строила новые корпуса, открывала уникальные для того времени специализированные отделения. Помогла встать на крыло многим молодым специалистам, которые сегодня успешно работают в здравоохранении Пермского края.

Прощание с Марией Вильдеман состоится 28 октября с 11 до 13 часов в Католическом храме г. Перми (ул. Пушкина, 28).

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