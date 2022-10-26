Глава краевого минпромторга вошел в состав призывной комиссии по мобилизации

Фото: globalperm.ru

В состав комиссии по мобилизации в регионе вошел глава Министерства промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Соответсвующий указ губернатора Дмитрия Махонина размещен на портале правовой информации.

Кроме того, в комиссию вошел первый замминистра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марднов.

Ранее глава региона включил в комиссию по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, военного прокурора Пермского гарнизона, краевого прокурора, начальника отдела мобилизационной подготовки администрации губернатора и зампредседателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики.

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