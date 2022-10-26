На строительство новой поликлиники в Чусовом потратят 1 млрд рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Объявлен конкурс на строительство поликлиники в Чусовом. Максимальная стоимость контракта превышает 1 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Средства будут выделены из краевого бюджета. Медучреждение появится по улице Коммунистической, 19. Площадь участка — 212 тысяч квадратных метров.

Поликлиника будет трехэтажной. Вместе с цокольным этажом ее площадь составит 11,8 тысячи квадратных метров. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену.

Подрядчика выберут 17 ноября. Приступить к строительству поликлиники намерены 8 декабря, а завершить его — до 24 августа 2024 года.

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