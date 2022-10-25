Пермский край получит 118 млн рублей на реализацию социальных контрактов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На реализацию социальных контрактов Прикамью из федерального бюджета дополнительно выделено 118 млн рублей, сообщили в краевом правительстве.

До конца года планируется заключить еще порядка тысячи соцконтрактов. Воспользоваться данной мерой поддержки могут семьи с низкими доходами и многодетные родители могут в рамках национального проекта «Демография».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что соцконтракты — это хорошая возможность заняться своим делом для тех, у кого на это нет необходимых средств для старта.

Чтобы заключить социальный контракт на открытие своего дела, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Отмечается, что чаще всего жители Прикамья выбирают сферу обслуживания, производства товаров, а также торговлю и образовательные услуги. Социальный контракт заключается на один год. Подать заявление можно через отделы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».

Одно из направлений социального контракта — это открытие своего дела. Например, житель Прикамья Алексей Никитин обратился в службу социальных участковых за помощью в связи с трудной жизненной ситуацией, заключил соцконтракт и открыл мастерскую по ремонту самокатов, велосипедов, сноубордов и снегокатов. Он защитил бизнес-план, а на полученные средства приобрел электроинструмент и обустроил мастерскую.

Технология социального контракта подходит гражданам, имеющим небольшой доход и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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