Пермские священники едут в зону СВО для духовной поддержки бойцов

Отец Дорофей (справа) на Украине почти месяц. Фото: Центр Военно-Спортивной Подготовки "Стрелец"/ВКонтакте

Священнослужители Пермского края не призывались во время частичной мобилизации для участия в зоне СВО.

- Каноны церкви таковы, что священник вообще не может проливать чью-то кровь, - пояснили «КП» в Пермской епархии, - поэтому священнослужителей не призывали для участия в зоне боевых действий. Они едут туда для духовного окормления военнослужащих, чтобы помогать бойцам: исповедовать, причащать, крестить, соборовать.

На сегодняшний день известно только об одном священнике из Пермского края, который в данный момент находится на Украине, – отец Дорофей (Гильмияров), который был игуменом Белогорского монастыря почти 10 лет. Отправляясь в зону СВО, священник просил молитв за воинство. А еще пожелал всем мира, счастья, добра и правды, чувства правды в сердце от Бога.

Кстати, еще во время Великого поста патриарх Кирилл обратился ко всем православным верующим с призывом ежедневно читать «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии» с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира.

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