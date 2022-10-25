За детей мобилизованных пермяков и добровольцев СВО не будут брать плату в детсадах

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Депутаты городской думы единогласно поддержали решение администрации Перми об освобождении от платы за посещение детсадов малышей из семей, где кто-то из родителей был призван в рамках частичной мобилизации или отправился добровольцем в зону СВО.

Как сообщил заместитель главы Перми Алексей Грибанов, сейчас в Перми живет 287 таких детей. Средства на освобождение родителей от платы за их пребывание в докшольных учреждениях с 1 ноября до 31 декабря 2022 года составят 1 миллион 347 тысяч. Их возьмут из городского резервного фонда.