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Общество25 октября 2022 9:19

За детей мобилизованных пермяков и добровольцев СВО не будут брать плату в детсадах

Пока только до конца года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты городской думы единогласно поддержали решение администрации Перми об освобождении от платы за посещение детсадов малышей из семей, где кто-то из родителей был призван в рамках частичной мобилизации или отправился добровольцем в зону СВО.

Как сообщил заместитель главы Перми Алексей Грибанов, сейчас в Перми живет 287 таких детей. Средства на освобождение родителей от платы за их пребывание в докшольных учреждениях с 1 ноября до 31 декабря 2022 года составят 1 миллион 347 тысяч. Их возьмут из городского резервного фонда.