Жителям Перми и края покажут два бесплатных музыкальных спектакля

Сцена из сказки "Иван-солены уши"

В сентябре 2021 года «ПермьКонцерт» выиграло президентский грант. Спустя год муниципальное учреждение культуры города Перми заканчивает реализацию на территории Пермского края проекта «Многожанровый театрализованный триптих «Парма многоликая», в который вошли три полноценных семейных музыкальных спектакля - «Иван-солены уши», «Заповедный сад» и «Сказочки Уралочки». В постановках через музыку и вокал, хореографию и интерактивные формы показаны культура и природа Пермского края, а также традиции, быт и праздники народов, проживающих здесь.

Сцена из сказки "Иван-солены уши"

29 октября во Дворце детского и юношеского творчества (г. Пермь) покажут спектакль «Иван-солены уши». Эта добрая поучительная сказка о приключениях Ивана-солевара на пути к своему счастью. Зрители вновь встретятся с Лешим, Огневушкой, Птицами сирин, Ветродуем, разбойниками и попадут на национальные праздники народов, населяющих Прикамье. Показы состоятся в 12, 15 и 18 часов. Заказать билеты на спектакль можно на сайте «ПермьКонцерт».

С 31 октября по 6 ноября новую постановку «Сказочки Уралочки» смогут увидеть жители Пермского края – «ПермьКонцерт» отправится в гастрольный тур. «Сказочки Уралочки» - спектакль для детей и их родителей по мотивам стихотворений пермского детского писателя Льва Кузьмина. Смелая девочка Уралочка и мудрая Сказочная книга отправятся в путешествие по сказкам, рассказывая о добре и зле, жадности и щедрости, смекалке и смелости, а также о том, что любое творчество может подарить крылья и положительные эмоции.

Премьеры спектакля состоятся:

- 31 октября в 12 и 18 часов - Култаево, Дом культуры;

- 1 ноября в 11 часов - Лобаново, Дом Культуры;

- 1 ноября в 18 часов - Мулянка, Дом культуры;

- 2 ноября в 11 и 16 часов - Полазна, Дворец культуры и спорта;

- 5 ноября в 11 и 16 часов - Звездный, Дворец культуры;

- 6 ноября в 13 часов - Гамово, Дом Культуры;

- 6 ноября в 18 часов - Фролы, Дом Культуры.

Информацию о билетах на спектакль «Сказочки Уралочки» следует уточнять в Домах культуры поселений, где пройдет показ.

В спектаклях принимают участие артисты «ПермьКонцерт» - Полина Калинина, Владимир Печенкин, Галина Токмакова, Евгения Долгих, артисты ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», солистки ансамбля «Воскресение». Автор сценария и режиссер спектаклей Ксения Жаркова, композитор Никита Савостин, хореограф-постановщик Татьяна Ковбасюк, дизайнер декораций и костюмов Оксана Горанкова.

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