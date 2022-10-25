В Пермском крае с 28 октября закроют мост через Мулянку

Из-за ограничений автобус №100 будет следовать другим маршрутом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Пермского муниципального округа предупредила водителей о закрытии моста через реку Мулянку.

- С 28 октября по 15 ноября на автомобильной дороге Казанский тракт - БОС в связи с ремонтом будет закрыт проезд через мост, - рассказали в администрации. - Водители, будьте внимательны и заблаговременно выбирайте пути объезда!

Из-за введенных ограничений временно изменится движение и общественного транспорта. Так, по информации специалистов ГКУ «Организатор пассажирских перевозок», с 28 октября по 15 ноября автобус №100 будет следовать по маршруту: от остановки Севастьяны через «Объект РКП» - Федотово - Петровку - Култаево и по шоссе Космонавтов вернется на свой маршрут. От Петровки до Култаево и от Култаево до Б. Савино будет ехать без остановок. На время ремонта моста маршрут сократится - только до д. Хмели. Обратно автобус будет следовать так же.

Что касается обеспечения возможности переходить мост пешеходам - данный вопрос находится на стадии обсуждения. Решение примут ближе к 28 октября.

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