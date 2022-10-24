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Общество24 октября 2022 10:31

В Пермском крае лекарства подорожали более чем на 13%

Цены на жизненно необходимые препараты не выросли
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

За девять месяцев текущего года стоимость медикаментов в Прикамье увеличилась на 13,4%. При этом цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) стали ниже на 0,4%. Такие данные приводит Пермьстат.

За период с января по сентябрь сильнее всего подорожали йод, анальгин отечественный, корвалол, активированный уголь, троксерутин и мирамистин. Дешевле стали эналаприл, цефтриаксон, эуфиллин, колекальциферол (витамин D3), азитромицин, супрастин, бисакодил, осельтамивир (номидес), гриппферон, смекта и ингавирин.

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