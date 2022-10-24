В Пермском крае простились с добровольцем, погибшим в ходе СВО

Похороны добровольца прошли в Пермском крае 23 октября. Фото: страница ВК Алексея Григорьева.

В Пермском крае простились еще с одним военнослужащим, погибшим в ходе проведения спецоперации на Донбассе. Сообщил об этом глава Осинского городского округа Алексей Григорьев на своей странице Вконтакте.

- Сегодня простились с нашим земляком, жителем села Крылово Пироговым Владимиром Ивановичем, который геройски погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе, - написал накануне Алексей Григорьев. - В столь непростое для нашей страны время он принял мужественное и смелое решение – отправился добровольцем защищать свою Родину. Рядовой Владимир Пирогов до конца остался верен воинской присяге, как истинный патриот отважно сражался против националистов и отдал жизнь за мирное небо над нашими головами. Соболезную горю родных и близких Владимира Ивановича. Сил вам и терпения, чтобы перенести эту тяжелую и невосполнимую утрату.

«Светлая память Герою», «Соболезнования родным и близким», - откликаются односельчане и те, что знал Владимира Пирогова лично.