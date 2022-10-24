«Мотовилихинские заводы» вновь выставили на торги станцию Славянова в Перми

Фото: "Мотовилихинские заводы"

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Береснев сообщил о проведении новых, третьих, торгов. Вновь выставлена на продажу железнодорожная остановка «Славянова», что входит в конкурсную массу должника. Согласно информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в лот включена одноэтажная кирпичная остановка (площадь 183 кв. м.) и земельный участок под ней (площадь 4,8 тыс. кв. м.).

Торги пройдут в форме публичного предложения. Заявки на участие принимаются с 17 по 27 октября. Начальная цена актива составляет 4,1 млн руб., с 25 по 27 октября – 3,7 млн руб.

Напомним, первый аукцион по продаже остановки был объявлен в середине декабря 2021-го, второй – весной 2022-го. Но оба раза торги не состоялись – заявок не поступало.

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