К удивлению пермских ученых, в грязных реках бывшего Кизелбасса завелись хариусы

Фото: краевое Минприроды.

Неожиданное открытие ждало ученых Пермского классического университета, которые вместе со специалистами Пермского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии исследовали реки бывшего Кизеловского угольного бассейна. Об этом сообщили на портале Минприроды.

После затопления в 1995 году шахт Кизеласса изливы шахтных вод загрязняют реки северо-востока Прикамья, и, как считалось, привели к исчезновению рыб.

Однако уже в среднем течении Вильвы, в районе деревни Малая Вильва, вопреки ожиданиям ученых, были найдены единичные особи речного гольяна. А ниже по течению близ поселка Всеволодо-Вильва помимо гольяна, были отловлены щука, елец, уклейка и даже хариус.

- Поимка хариуса явилась наибольшим сюрпризом, поскольку этот вид традиционно считается одним из наиболее чувствительных к качеству водной среды, - отметил доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Павел Михеев. - Полученные результаты свидетельствуют как о способности водной среды к самоочищению, так и об адаптивных способностях отдельных видов рыб.