В Прикамье автомобиль “Рено” насмерть сбил женщину, которая выгуливала собаку

Фото: группа "Типичный Соликамск" ВКонтакте.

В воскресное раннее утро водитель автомобиля “Рено” сбил жительницу Соликамска, которая выгуливала собаку. Произошло это на пешеходном переходе на улице Северной.

Погибли и хозяйка, и ее питомец. В группе “Типичный Соликамск” выложили фотографии последствий смертельного ДТП. На снимках видно, что у иномарки сильно помят капот и разбито лобовое стекло. В комментариях посетители предлагают наказывать тех, кто садится за руль в нетрезвом виде, самым строгим образом.

- Сегодня утром, 23 октября, в 6.35 по улице Северная в Соликамске двигался автомобиль “Рено Сандеро”, - сообщили подробности в ГУ МВД по Пермскому краю. – 35-летний водитель в районе дома №32 допустил наезд на 74-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина сконачалсь на месте.

Как объяснили в полиции, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

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