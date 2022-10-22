В Пермском крае два человека пострадали при столкновении автомобиля с мотоблоком

Фото: Поисково - спасательная служба Кунгурского округа

Вечером в субботу, 21 октября, в Кунгурском районе, на 4-м километре автодороги Ленск – Веслянка 43-летняя женщина, сидевшая за рулем «Лады-Приора», въехала в двигавшийся в попутном направлении мотоблок. Его вел 41-летний мужчина. В результате легковушка опрокинулась в кювет.

На место выехали полицейские и другие экстренные службы. Спасатели поисково - спасательной службы Кунгурского округа извлекли женщину из-под машины и передали ее врачам скорой.

- Оба водителя получили травмы, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – Водитель «Лады» госпитализирована, водитель мотоблока отправлен на домашнее лечение. Ведется проверка обстоятельств ДТП.