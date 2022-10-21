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Общество21 октября 2022 14:26

В выходные пермские сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей

На улицах города будут работать экипажи ДПС
Екатерина Яганова
Рейды пройдут в субботу и воскресенье.

Рейды пройдут в субботу и воскресенье.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В субботу и воскресенье в Перми пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей. 22 и 23 октября на улицах города будут работать экипажи ДПС, сообщили в госавтоинспекции.

Уточним, с начала года в столице Прикамья задержан 2691 пьяный водитель за рулем. Каждый седьмой из них привлечен к уголовной ответственности – за повторное вождение в нетрезвом виде.

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