В выходные пермские сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей

Рейды пройдут в субботу и воскресенье.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В субботу и воскресенье в Перми пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей. 22 и 23 октября на улицах города будут работать экипажи ДПС, сообщили в госавтоинспекции.
Уточним, с начала года в столице Прикамья задержан 2691 пьяный водитель за рулем. Каждый седьмой из них привлечен к уголовной ответственности – за повторное вождение в нетрезвом виде.
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