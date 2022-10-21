Фото: Правительство Пермского края.

По предварительным итогам в Пермском крае в рамках проекта 2022 году построили 33 универсальные открытые площадки и отремонтировали 39 спортзалов общеобразовательных и спортивных школ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость развития в территориях региона спортивных объектов, доступных для всех жителей.

«Возможность заниматься спортом должна быть у каждого жителя Прикамья, поэтому важно не только строить крупные объекты, но и содержать в нормативном состоянии действующие залы и строить новые многофункциональные площадки в селах и деревнях», – поставил задачу Дмитрий Махонин.

Сегодня развитие массового спорта является важным направлением для правительства Пермского края. Согласно национальному проекту «Демография», перед регионом стоит задача привлечь к регулярным занятиям спортом 70% жителей края.

Для достижения поставленных целей в Прикамье возводятся новые объекты. В этом 2022 году в регионе уже построили 33 открытые универсальные спортивные площадки из 38 запланированных, пять из которых – хоккейные коробки.

В Министерстве физической культуры и спорта Пермского края пояснили, что открытая универсальная площадка представляет из себя мини-стадион для занятий ингровыми видами спорта. Она оснащается безопасным резиновым покрытием и освещением, что позволяет заниматься даже в темное время суток. Во внеурочное время объекты доступны всем желающим. Всего за пять лет в Прикамье возвели 238 таких объектов.

Новые объекты спортивной инфраструктуры в 2022 году возвели в 26 муниципальных образованиях региона. В четырех территориях срок ввода объектов в эксплуатацию запланирован на ноябрь этого года. Среди них строительство спортплощадки в деревне Семеново Очерского округа. На этой территории вообще отсутствовали когда-либо спортивные объекты. Теперь площадка позволит 140 детям получать возможность заниматься физической культурой и спортом.

В 2023 году список объектов в шаговой доступности, на которые муниципальные образования смогут получить субсидию краевого Минспорта, расширится. В перечень объектов войдут семь вариантов обустройства спортивного пространства. К универсальным спортивным площадкам, хоккейным коробкам и воркаут-площадкам с тренажерами добавили возможность устройства скейтпарка, памп-трека, полосы препятствий, беговой дорожки. Строительство возможно как одной позиции, так и сразу нескольких. Также есть возможность развития уже имеющихся спортивных площадок с добавлением новых зон.

«Краевая программа позволяет выбирать – либо строить большую площадку, либо делать только зону для воркаута. По сути, можно в несколько этапов создать небольшой мини-стадион. Это позволяет достаточно быстро построить в территориях комфортный современный объект, поскольку сегодня для учебных заведений такие площадки отвечают всем требованиям», – отмечает министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Финансирование программы по строительству и модернизации спортивной инфраструктуры в Пермском крае на 2023 год увеличено в три раза и составляет более 300 млн рублей. Заявки подали 40 муниципальных образований, где планируется построить 128 объектов, из них 90 – открытые спортивные площадки.

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