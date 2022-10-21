Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) на ул. Тургенева в Перми поступило 20 октября 2022 года в 07:36. По тревоге к месту возможного очага загорания были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек и 3 единиц техники.

«По прибытию было установлено, что произошло горение в электрощите на первом этаже детского сада. Площадь очага загорания составила 0,5 квадратных метров, он был потушен огнетушителем. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 90 человек, в том числе 77 детей. Все последствия пожара были ликвидированы. Пострадавших нет», - сообщили о пожаре в краевом МЧС.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 20 октября 2022 года, на территории Прикамья произошло 12 пожаров: 4 пожара – в Перми; 3 пожара - в Нытвенском округе; по 1 пожару – в Лысьвенском, Березниковском, Александровском, Частинском и Пермском округах.

«Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожарах погибших нет, травмирован один человек», - сообщили в краевом МЧС.

В число очагов загораний 20 октября вошли: многоквартирный жилой дом - в Березниковском округе; неэксплуатируемые строения - в Нытвенском и Лысьвенском округах; мусор - в Дзержинском районе Перми; торф - в Нытвенском округе; кирпичное строение котельной - в Александровском округе; здание детского сада - в Мотовилихинском районе Перми; дачный дом - в Орджоникидзевском районе Перми; гараж - в Кировском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 20 октября 2022 года на территории региона 158 профилактической группой в составе 344 человек осуществлено 1726 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2329 человек, распространено 1722 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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