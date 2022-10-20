Пермяков напугало огромное облако дыма над оборонным заводом

Фото: Плохие новости Пермь/ВКонтакте

Утром 20 октября в пермских пабликах было опубликовано фото большого облака дыма (или пара). Очевидцы подписали, что его сфотографировали в правобережной части Перми, в районе порохового завода.

- С утра и по настоящее время никаких внештатных ситуации на территории порохового завода не зафиксировано, - прокомментировали «КП» на предприятии.

Мы также позвонили в минтербезопасности и в краевое МЧС. В министерстве нам ответили, что никакой информации к ним не поступало, а в МЧС сообщили, что на место выезжали сотрудники газовой службы и Роспотребнадзора. Но они также ничего не зафиксировали.

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