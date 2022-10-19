В цеха Соликамского магниевого завода вернулись 23 мобилизованных сотрудника

Мобилизация. Фото: архив "КП"

Как пояснил председатель ППО ОАО «СМЗ» Александр Мальцев, все мобилизованные сотрудники завода получили отсрочку.

При мобилизации им выплатили денежную премию за проявление гражданского долга. Кроме того, сохранили рабочие места, оклады и тарифы на протяжении всей службы. На СМЗ приняли решение пойти навстречу сотрудникам и оставили им полученные при мобилизации деньги.

По сообщению краевой газеты «Профсоюзный курьер», предприятия края оказывают помощь призванным по частичной мобилизации своим работникам. От профсоюзных организаций и руководства выделяется материальная помощь.

Некоторые предприятия края участвуют в акциях по сбору необходимых вещей и аммуниции мобилизованным работникам. К примеру, профсоюзная организация ОАО «Соликамскбумпром» приняла участие в акции «Рослеспрофсоюз помогает фронту». На собранные средства были закуплены и доставлены в военные госпитали и воинские части Белгорода лекарственные препараты, перевязочные материалы, предметы личной гигиены, одежда и постельное белье, продукты, хозяйственные товары на общую сумму 384 тыс. рублей.

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