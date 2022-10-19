В Перми пройдет выставка-форум «Образование и карьера»

Фото: Образование и карьера/ВКонаткте

С 27 по 30 октября Пермская ярмарка вновь станет площадкой межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера». Она пройдет в городе уже в 24-ый раз. Впервые — в офлайн и онлайн формате.

Выставка будет посвящена получению престижного образования, развитию научного потенциала и построению карьеры в Пермском крае. 150 образовательных организаций уже подтвердили свое участие.

Среди них – представители вузов из 18-ти крупнейших городов России. Ведущие региональные компании расскажут об актуальных вакансиях, профконсультациях, условиях прохождения практики и стажировки. Выставка пройдет при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.

В рамках выставки состоятся конференции и профориентационные интерактивы по основным направлениям тематики выставки. Главная тема форума и пленарного совещания этого года — «Пермский край — территория возможностей». Совещание откроет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. С более подробной информацией и расписанием можно ознакомиться на официальном сайте.