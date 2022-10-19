Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:40 19 октября информирует о пробках в 7 баллов на ул. Якутской при подъезде к кольцевой развязке в Сосновом бору.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- ул. Промышленной на перекрестке с ул. Леонова

- на Комсомольской площади

- на ул. Грибоедова от ул. Левитана до ул. Уинской

- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской

- на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru