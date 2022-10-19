Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:40 19 октября информирует о пробках в 7 баллов на ул. Якутской при подъезде к кольцевой развязке в Сосновом бору.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- ул. Промышленной на перекрестке с ул. Леонова
- на Комсомольской площади
- на ул. Грибоедова от ул. Левитана до ул. Уинской
- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской
- на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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