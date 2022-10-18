Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила прямые перелеты из Перми в Минск

Билеты из Перми в Минск уже появились на сайте авиакомпании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в своем телеграмм-канале сообщила о том, что открывает новые прямые рейсы из Перми в Минск.

Полеты будут выполняться на самолетах типа Airbus A-320 дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время перелета из Перми до столицы Беларуси будет составлять 2 часа 45 минут.

Вылетать из Минска воздушное судно будет в 08.05, прибывать в Пермь в 12. 50. Обратный рейс из Перми будет начинаться в 14.00 и прилетать в Минск в 14.50.

Билеты уже появились на сайте авиакомпании. На ближайшие дни их стоимость составляет 11 265 рублей в одну сторону. Билет с обратом обойдется взрослому пассажиру в 7 678 рублей.

Важно, для полетов в Беларусь не требуется виза и загранпаспорт. Здесь можно посмотреть древние замки, дворцовые комплексы и старинные церкви, а также реликтовый лес «Беловежская пуща».

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