Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 17 октября 2022 года, на территории Прикамья произошло 9 пожаров: 5 пожаров - в Перми, по 1 пожару - в Пермском, Чернушинском, Гремячинском и Ильинском округах.

«Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожарах погибших и травмированных нет», - сообщили в краевом МЧС.

Очагами загораний 17 октября стали: многоквартирный жилой дом - в Гремячинском округе; частный жилой дом - в Кировском районе Перми; неэксплуатируемое строение - в Индустриальном районе Перми; расселенный дом - в Чернушинском округе; баня - в Мотовилихинском районе Перми; надворные постройки - в Пермском округе; дачный дом - в Гремячинском округе; мусор на открытой территории - в Дзержинском и Индустриальном районах Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 17 октября 2022 года на территории региона 150 профилактической группой в составе 316 человек осуществлено 1235 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1926 человек, распространено 1391 памятка.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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