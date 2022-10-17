Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 14:55

Лидерами российского кинопроката стали два снятых в Пермском крае фильма

Они разделили первое и второе место.
Анна Маркова
Кадр фильма "Сердце Пармы".

Кадр фильма "Сердце Пармы".

На прошлой неделе два фильма, съемки который проходили в Прикамье, стали самыми просматриваемыми в стране. Так, лидерами кинопроката стали «Сердце пармы» (16+) и «Иван Семенов. Школьный переполох» (6+).

«Сердце пармы» вышло в прокат 6 октября. За это время общие сборы фильма составили 313 млн рублей — больше половины от суммы, затраченной на его производство (610 млн рублей).

Второе место занял «Иван Семенов. Школьный переполох». Кинокартина в прокате с 13 октября и уже заработала 38 млн рублей.

«Иван Семенов. Школьный переполох».

«Иван Семенов. Школьный переполох».