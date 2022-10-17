Лидерами российского кинопроката стали два снятых в Пермском крае фильма

Кадр фильма "Сердце Пармы".

На прошлой неделе два фильма, съемки который проходили в Прикамье, стали самыми просматриваемыми в стране. Так, лидерами кинопроката стали «Сердце пармы» (16+) и «Иван Семенов. Школьный переполох» (6+).

«Сердце пармы» вышло в прокат 6 октября. За это время общие сборы фильма составили 313 млн рублей — больше половины от суммы, затраченной на его производство (610 млн рублей).

Второе место занял «Иван Семенов. Школьный переполох». Кинокартина в прокате с 13 октября и уже заработала 38 млн рублей.