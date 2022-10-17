Пермский арбуз «Камикадзе» попал в Книгу рекордов России

Фото: knigarekordovrossii.ru

Пермский арбуз-толстопуз поразил строгое жюри Книги рекордов России своими аппетитными размерами. Напомним, сочная ягода весом 57,78 кг выросла в обычной уличной теплице в Кунгуре. Его владелица Каролина Овчинникова вот уже четыре года увлекается выращиванием бахчевых в домашних условиях и на дачном участке.

- Идея подать заявку в Книгу рекордов пришла ко мне еще летом, когда я поняла, что арбуз будет очень тяжелый. Все замеры делала сама, а взвешивать помогал друг моей дочери Аделины: одному человеку такую ягоду сложно поднять. В Книгу рекордов попасть, конечно, хочется: будет о чем рассказать внукам в будущем. Но если не попаду в этом году, то попробую в следующем: учту все ошибки и постараюсь вырастить арбуз весом 65-70 килограммов, - рассказала нам Каролина после того, как отправила заявку на участие в конкурсе.

О результатах ее рассмотрения стало известно 10 октября. На официальном сайте Книги рекордов была размещена информация, что кунгурский арбуз «Камикадзе» побил рекорд, как «самый большой арбуз, выросший в теплице в России». Радостной новостью с подписчиками своей группы в ВК Каролина поделилась 13 октября. Десятки слов поддержки и радости посыпались в сообщениях под постом.

- В этом сезоне была репетиция, в следующем постараемся побить установленный рекорд, - поделилась планами на будущее Каролина, когда мы позвонили поздравить ее с победой. – Надеюсь, погода не подкачает.

Кстати, семена «Камикадзе» разлетелись по всей стране и даже в Беларусь. Многие решили попробовать вырастить сладкую ягоду у себя в теплице, впечатлившись результатами жительницы Кунгура.

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