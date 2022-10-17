Прощание с экс-министром ЖКХ Александром Шицыным состоится 18 октября

Фото: [ПА] Подслушано Александровск/ВКонтакте

Стала известна дата прощания с ушедшим из жизни экс-министром ЖКХ и депутатом Заксобрания Пермского края Александром Шицыным. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на экс-коллег усопшего, церемония пройдет завтра, 18 октября, с 13 до 14 часов в большом здании МУП «Ритуальные услуги» (Пермь, ул. Старцева, 61).

Политика похоронят на малой родине, в городе Александровске, 19 октября. Прощание запланировано на 11 часов. Оно состоится в местном Дворце культуры.

Напомним, 50-летний Александр Борисович Шицын ушел из жизни 16 октября. Он скончался в реанимационном отделении пермской больницы после продолжительной болезни. Под постом в паблике «Александровск Официально» много комментариев со словами соболезнований родным и близким усопшего. Многие знали Александра Борисовича, как «человека не слова, а дела». Он пользовался среди коллег и жителей края авторитетом и уважением. И навсегда останется в памяти талантливым руководителем, неравнодушным депутатом и мудрым товарищем.

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