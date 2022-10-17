Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на Ириловской набережной в Кунгуре поступило в 13:17 – очаг загорания был в двухэтажном жилом доме.

«По прибытии на место чрезвычайного происшествия пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению крыши дома и надворных построек. До этого самостоятельно вышли на улицу 13 человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 80 квадратных метров квадратных. Локализовать пожар удалось в 13:34, ликвидировать горение - в 13:41. На пожаре есть погибшие. Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины пожара», - сообщили подробности в МЧС по Пермскому краю.

По информации краевого ведомства, за истекшие сутки, 16 октября 2022 года, на территории Прикамья произошло 12 пожаров: 12 пожаров: 4 пожара - в Перми, 3 пожара - в Пермском округе; по 1 пожару - в Чусовском, Лысьвенском, Суксунском, Кунгурском и Частинском округах.

Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Очагами загораний 16 октября стали: многоквартирные жилые дома - в Суксунском и Кунгурском округах, Свердловском и Дзержинском районах Перми; частный жилой дом - в Пермском округе; кирпичное строение - в Чусовском округе; расселенный дом - в Лысьвенском округе; гараж - в Пермском округе; металлический вагончик - в Мотовилихинском районе Перми; мусора на открытой территории - в Дзержинском районе Перми, Пермском и Частинском округах.

За прошедшие сутки 16 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 16 октября 2022 года на территории региона 145 профилактической группой в составе 310 человек осуществлено 1171 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1889 человек, распространено 1307 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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