Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 17 октября информирует о пробке в 7 баллов на ул. Мостовой от ул. Московской до перекрестка с ул. Фокинской.

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается еще на нескольких участках дорог Перми:

- ул. Огородникова от ул. Ленинградской в сторону ул. Московской

- ул. Соликамской от ТЦ «Строительный двор» до ул. 1-й Бойной

- ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора

- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо»

- перекрестке улиц Промышленной и Леонова

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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