Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 17 октября информирует о пробке в 7 баллов на ул. Мостовой от ул. Московской до перекрестка с ул. Фокинской.
Плотное движение транспорта в этот час наблюдается еще на нескольких участках дорог Перми:
- ул. Огородникова от ул. Ленинградской в сторону ул. Московской
- ул. Соликамской от ТЦ «Строительный двор» до ул. 1-й Бойной
- ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора
- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо»
- перекрестке улиц Промышленной и Леонова
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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