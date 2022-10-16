В спецоперации на Украине погиб десантник из Пермского края

Фото: Подслушано Подсмотрено Сылва/ВКонтакте

Во время спецоперации на Украине погиб 30-летний десантник Александр Макаров. Об этом «Комсомолке» рассказали близкие погибшего бойца.

Александр Макаров родился и вырос в поселке Сылва. После окончания училища был призван на службу в российскую армию, в воздушно-десантные войска. Вскоре после окончания службы решил подписать контракт. В специальной военной операции Александр участвовал с марта. К сожалению, 8 октября Александр погиб. С ним простили в субботу, 15 октября, в родном поселке.

- Наш Герой! Гордимся! Вечная Память! - казали близкие погибшего бойца.