В Перми завод имени Дзержинского вновь выставили на торги

Фото: Пермская Торгово-Промышленная Палата

Машиностроительный завод имени Дзержинского вновь выставили на торги. Об этом со ссылкой на конкурсного управляющего сообщает «Коммерсант-Прикамье». Цена актива - 3,621 миллиарда рублей. Заявки для участия в торгах принимаются с 24 октября. Окончание приема заявок - 29 ноября.

Ранее имущество завода продавалось за 4,024 миллиарда рублей. Но тогда покупателей не нашлось. Если и сейчас у завода не появится покупатель, но актив будет продаваться путем публичного предложения.

Напомним, Завод имени Дзержинского является одним из крупнейшим оборонно-промышленных предприятий Прикамья, но уже с 2005 года предприятие находится в стадии банкротства.

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