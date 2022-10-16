Умер бывший министр ЖКХ Пермского края

Фото: zsperm

В воскресенье, 16 октября, стало известно о смерти экс-главы Александровского района и бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александра Борисовича Шицына. Ему было 50 лет.

По данным «Ъ-Прикамье», Александр Шицын умер из-за продолжительной болезни – последний месяц жизни лежал в пермской больнице, в реанимационном отделении.

Александр Шицын родился в 1971 году в поселке Луньевка Александровского района. С 2009 по 2016 год возглавлял Александровский муниципальный район. В 2016 году был избран в Законодательное собрание. В октябре 2018 года Шицын досрочно сложил депутатские полномочия и возглавил министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. В марте 2020 года стало известно, что Александр Шицын уходит в отставку с поста руководителя ведомства.

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