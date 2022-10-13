УДС «Молот» отремонтируют к 300-летию Перми

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

В конце 2021 года УДС «Молот» перешел в краевую собственность. Как пояснил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, это сделали для того, чтобы сохранить и модернизировать самую крупную спортивную арену в регионе.

- Капитального ремонта здесь не было со времен постройки. Проведем его в рамках подготовки к 300-летию Перми, - отметил Дмитрий Николаевич в личном телеграм-канале. - Утвердили концепцию фасада здания. В ближайшее время должен быть согласован колерный паспорт. К лету будет отремонтирована кровля, заменено остекление, входные группы, обновится весь внешний облик дворца.

По заверениям губернатора, ремонтные работы никак не повлияют на проведение спортивных матчей, концертов и других массовых мероприятий в «Молоте»: его двери для зрителей будут по-прежнему открыты.

Уточним, в данный момент на здании УДС ведется демонтаж входных групп и фасадной плитки. Технадзор за производством работ осуществляет АО «КРПК».

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