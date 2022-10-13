Подводный охотник из Перми нашел в реке бивень мамонта

Фото: Владимир Харин.

Владимир Харин увлекается подводной охотой уже семь лет. Бивень мамонта – его первая доисторическая находка.

- Мы нашли бивень три недели назад на реке Сылве, - рассказал нам Владимир. – Во время одного из погружений заметил на дне реки предмет, напоминающий корягу. Сначала подумал, что ничего примечательного тут быть не может, а после появилось чувство, что нужно достать.

Ощущения Владимира не подвели: неприметная «коряга» на поверку оказалась бивнем мамонта длиной больше полутора метров и весом около 40 килограммов.

- На лодку мы загружали его вдвоем.

Фото: Владимир Харин.

Дома, когда бивень подсох, выяснилось, что он очень хрупкий. Чтобы его сохранить, Владимир обратился в Пермский краеведческий музей. Там ответили, что данная находка уникальная и ценная.

- Бивень пока находится у меня – музей оформляет нужные документы. Чтобы он не высох, храню его на улице.

Как признался подводный охотник, ни он, ни его друзья по увлечению, раньше не находили подобного.

- Если успею в этом году, то еще раз обследую дно в этом месте, вдруг еще что-то найду, - поделился с «КП» своими планами Владимир.

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