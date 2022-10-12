В Перми на 84-м году ушла из жизни доцент химфакультета ПГНИУ

Фото: psu.ru

В Перми на 84-м году ушла из жизни доцент химического факультета ПГНИУ Наталья Шульгина. Человек, отдавший вузу всю себя. Наталья Павловна поступила на химфак в 1956 году. После его успешного окончания два года работала инженером-технологом на заводе им. Я.М. Свердлова. В 1963 году поступила в аспирантуру на кафедру физической химии.

А с 1966 года до 2020-го ее судьба была неразрывно связана с кафедрой неорганической химии. Именно здесь Наталья Павловна прошла путь от ассистента до доцента, преподавая студентам химического, биологического и геологического факультетов.

Как сообщает Рифей-Пермь, гражданская панихида состоится в четверг, 13 октября, в корпусе №6 Пермского классического университета на улице Букирева, 10а. Начало – в 13.30.

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