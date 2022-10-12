С 14 октября Пермскую торгово-промышленную палату возглавит Вячеслав Белов

Фото: из архива "КП".

С 14 октября Вячеслав Белов приступит к исполнению обязанностей президента Пермской торгово-промышленной палаты. Его кандидатуру единогласно поддержали 12 октября участники IV съезда палаты.

Вячеслав Артурович сменит на посту Олега Жданова, который возглавлял палату с 2017 года. Олег Михайлович решил не баллотироваться на новый срок, а принимать участие исключительно в составе Совета ПТПП.

- Последние 2,5 года для бизнеса и палаты были непростыми. Мы продолжали в онлайн-режиме оказывать помощь предпринимателям. Сохранена финансовая устойчивость организации. Вместе мы сможем многое, - процитировал Вusiness-class слова Вячеслава Белова. – Для меня высочайшая ответственность стать президентом палаты.

Напомним, с 2019 года по настоящее время Вячеслав Артурович исполнял обязанности вице-президента ПТПП. А до этого времени он занимал пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей Прикамья.

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