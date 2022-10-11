За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Пермском крае снизился на 20,7%

Пермяки стали реже болеть ОРВИ.
ОРВИ, наконец-то, отступает. Специалисты краевого Роспотребнадзора опубликовали данные за неделю, с 3 по 9 октября: 19 434 случая, что ниже прошлых показателей на 20,7%. Наибольшее количество заболевших – 57,1% – взрослые.
Согласно лабораторных данных, жители Прикамья болеют ОРВИ негриппозной этиологии. Недомогание вызывают вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.
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