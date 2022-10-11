Спецбатальон мобилизованных из Перми, Тюмени, ХМАО и ЯНАО уехал в зону СВО

Фото: Александр Моор/Телеграм

10 октября спецбатальон «Ермак», в состав которого вошли мобилизованные из Перми, Тюмени, ХМАО и ЯНАО выехал в зону СВО.

- Мы торжественно проводили первые подразделения, сформированные из мобилизованных тюменцев и жителей других регионов. Им предстоит дополнительная боевая подготовка на одном из полигонов Южного военного округа, - написал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, часть призванных в ходе частичной мобилизации жителей Пермского края проходила огневую и тактическую подготовку на учебном полигоне под Тюменью (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище). Единогласно резервисты решили назвать второй мотострелковый батальон «Ермак». Вчера они отправились в зону СВО для дальнейшей подготовки.

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