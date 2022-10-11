Более 34 тонн пермской молочки увезли в Донецкую Народную Республику

Фото: pstu.ru

С начала 2022 года из Пермского края в Донецкую Народную Республику вывезено 34,336 т молочной продукции. Половину от вышеуказанного количества – 17,556 т – отправили в сентябре. Как сообщили в краевом Управлении Россельхознадзора, к жителям ДНР уехали сыр, масло и продукт сычужный оригинальный пермского производства.

Вся молочка прошла ветеринарно-санитарный контроль и признана безопасной. В ДНР ее доставили автотранспортом с холодильными установками.

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