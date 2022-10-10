Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 17:24

Температура воздуха в Пермском крае превысила 15 градусов

В ближайшие дни погода нас продолжит радовать
Елена ТРЕТЬЯКОВА
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 10 октября, температура воздуха в Пермском края превысила +15 градусов - в Кунгуре было +15,8 градуса. Столь же теплыми ожидаются среда и четверг, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

- Однако до рекордов это очень далеко, поскольку 10 лет назад, 10 октября 2012 года, дневная температура воздуха в Перми достигла +21,9 , - отмечает метеоролог Андрей Шихов.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Пермском крае ожидается умеренно теплой, без особых осадков. Температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса.

В пятницу-субботу циклон с Поволжья принесет небольшие дожди и постепенное похолодание. По ночам ожидается +3…+8 , днем +7…+10 . В воскресенье, по предварительным прогнозам, ночью вероятны заморозки, а дневная температура не превысит +4…+6 .

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65