Температура воздуха в Пермском крае превысила 15 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 10 октября, температура воздуха в Пермском края превысила +15 градусов - в Кунгуре было +15,8 градуса. Столь же теплыми ожидаются среда и четверг, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

- Однако до рекордов это очень далеко, поскольку 10 лет назад, 10 октября 2012 года, дневная температура воздуха в Перми достигла +21,9 , - отмечает метеоролог Андрей Шихов.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Пермском крае ожидается умеренно теплой, без особых осадков. Температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса.

В пятницу-субботу циклон с Поволжья принесет небольшие дожди и постепенное похолодание. По ночам ожидается +3…+8 , днем +7…+10 . В воскресенье, по предварительным прогнозам, ночью вероятны заморозки, а дневная температура не превысит +4…+6 .

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