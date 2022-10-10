В Перми снесли дом 1929 года постройки

Фото: администрация Перми

В Перми снесли аварийный четырехэтажный дом на Комсомольском проспекте, 89, построенный в 1929 году. Как сообщает "ТК Рифей" со ссылкой на пресс-службу администрации, дом уже давно признали аварийным, а жильцов расселили. Всего там проживали 159 человек.

Сейчас территория возле здания огорожена, на месте работает спецтехника.

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