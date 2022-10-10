В Пермском крае мать с тремя маленькими детьми выселяют из квартиры

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Жительница Усть-Качки наивно полагала, что может не платить за услуги ЖКХ из-за того, что у нее трое маленьких детей. О сих обязанностях она вспомнила только, когда увидела судебное решение о выселении из собственной квартиры. Дабы не лишиться крыши над головой, женщина обратилась в следственные органы.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, в ходе межведомственного приема с участием начальника территориального управления министерства социального развития Пермского края по Пермскому муниципальному району и представителя ООО «Жилсервис Усть-Качка» проблемный вопрос рассмотрели. И предложили женщине несколько вариантов решения, в том числе переезд в благоустроенную комнату общежития без оплаты коммунальных долгов по квартире. Кроме того, ей напомнили, как оформить социальные выплаты.

Уточним, параллельно в Пермском межрайонном следственном отделе по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам следователи примут обоснованное процессуальное решение.

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