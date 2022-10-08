В Пермском крае идет охота на волков

Фото: Минприроды Пермского края.

Региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии внесло изменения Порядок выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волка на территории Пермского края.

Краевое ведомство дополнило круг лиц, имеющих право на получение денежного вознаграждения за добычу волка. Теперь промыслом могут заниматься охотники, добывшие хищника по разрешениям в целях любительской и спортивной охоты. Ранее постановление распространяло свое действие на лишь на граждан, добывших волка в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Размер выплаты составляет 23 тысячи рублей за добычу одного волка. Заявления на выплату гражданам денежного вознаграждения в краевом минприроды рассматривает ежемесячно.

«Эти мероприятия направлены на снижение численности волка на территории охотничьих угодий Пермского края, предотвращение возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили решение в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru