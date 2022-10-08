Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в Березниках на ул. Черняховского поступило 7 октября 2022 года около 10:00. Прибывшие пожарно-спасательные службы в составе 24 человек и 6 единиц техники приступили к локализации очага пожара в 10:14 на первом этаже дома в комнате консьержа.

«В комнате горел мусор на площади. До прибытия огнеборцев из горящего дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Подразделениями пожарной охраны спасен один человек. Очаг горения ликвидировали в 10:24. Причины пожара устанавливаются», - сообщили в МЧС по Пермскому краю.

В краевом ведомстве привели сводку пожаров, произошедших на территории региона 7 октября 2022 года.

За истекшие сутки произошло 14 пожаров: по 2 пожара - в Лысьвенском и Кунгурском округах; по 1 пожару - в Перми, Добрянском, Осинском, Верещагинском, Кизеловском, Нытвенском, Соликамском, Александровском, Березниковском и Куединском округах.

«На одном из пожаров обнаружен погибший, травмированных. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем», - пояснили в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний стали: автомобили - в Нытвенском и Лысьвенском округах; гараж - в Добрянском округе; частные жилые дома - в Осинском и Александровском округах; бесхозные дощаные сараи - в Соликамском и Кизеловском округах; многоквартирные жилые дома - в Кунгурском и Березниковском округах; шлакоблочный расселенный дом - в Индустриальном районе Перми; дощаная кладовка - в Верещагинском округе; бани - в Кунгурском и Куединском округе.

За прошедшие сутки 7 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 7 октября 2022 года на территории региона 147 профилактической группой в составе 314 человек осуществлено 1267 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1966 человека, распространено 1450 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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