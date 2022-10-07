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Общество7 октября 2022 11:11

В Перми высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса

Масштабную акцию «Комсомолки» поддержали взрослые и дети
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

На территории школы имени Павла Соловьева собрались пермские школьники и жители города, чтобы заложить Аллею Ангелов. Они пришли поддержать масштабную акцию, которая также прошла в Москве и 10 крупных городах страны.

Принять участие в акции пришли взрослые и дети.

Принять участие в акции пришли взрослые и дети.

Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Вдоль школьной ограды зазеленели полутораметровые саженцы елей. Ее заложили в рамках большого проекта «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», который 1 июня, в День защиты детей объявили «Комсомольская правда» и Президентский Фонд культурных инициатив.

Танец Ангелов исполнили девушки из танцевального ансамбля "Непоседы".

Танец Ангелов исполнили девушки из танцевального ансамбля "Непоседы".

Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Благодаря помощи военкоров «КП» Дмитрия Стешина и Александра Коца, администрациям ДНР, ЛНР и многим другим «Комсомолка» собирает и рассказывает истории погибших детей. Вся информация собрана на отдельно созданном сайте: https://alleyaangelov.ru/, и в Телеграм канале https://t.me/alleyaangelov .