Экс-депутату заксобрания Прикамья Александру Телепневу вновь продлили меру пресечения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг 6 октября Ленинский районный суд продлил меру пресечения бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу до 7 ноября 2022 года. До этого дня ему запрещено выходить из дома с 20.00 до 7.00 без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также пользоваться интернетом. Это уже четвертое заседание, на котором экс-парламентарию продляют меру пресечения.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют по статье «Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия». 30 апреля в баре «Наташа» Александр Телепнев стал бросаться в посетителей и персонал посудой и барным стулом. Тогда пострадали два человека.

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