В Прикамье за сутки выявили 744 заражения ковидом

Фото: permkrai.ru
В Пермском крае на 7 октября – плюс 744 заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 47 пациентов. Среди новых заболевших 299 тех, кто старше 60 лет.
Новые случаи заражения – в 32-х территориях региона. Общее число инфицированных в регионе достигло 435 551.
С начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 8 973 человека. Пятеро ушли из жизни за минувшие сутки.
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