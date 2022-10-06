В Перми нашли 15-летнего пропавшего подростка

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой
В Перми найден пропавший 15-летний Арсений О. Об этом сообщает отряд имени Ирины Бухановой.
«Найден! Жив! Просьба снять репосты», - пишут волонтеры.
Парень пропал вечером 5 октября в Мотовилихинском районе. В последний раз до нахождения его видели около 19:00, когда он вышел из магазина на улице Юрша в микрорайоне Садовый. Почти сутки подростка не было дома.
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